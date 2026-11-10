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Kanada, nükleer yükümlülük ihlali gerekçesiyle 11 kuruluşa yeniden yaptırım uyguladı

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Kanada, İran'ın nükleer yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle 2016'da listeden çıkardığı 11 İranlı kuruluşu yeniden yaptırım kapsamına aldı. Yaptırım kapsamına alınanlar arasında bazı bankalar, enerji firmaları ile finans ve sigortacılık şirketleri yer alıyor.

Kanada, İran'ın nükleer programına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle 2016'da yaptırım listesinden çıkardığı 11 İranlı kuruluşu yeniden yaptırım kapsamına aldığını bildirdi.

Kanada Dışişleri Bakanlığının yayımladığı açıklamada, yaptırımların Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) kapsamında İran'ın nükleer programında ilerleme kaydettiği gerekçesiyle Şubat 2016'da listeden çıkarılan 11 kuruluşa yeniden uygulanmaya başlandığı belirtildi.

Yaptırım kapsamına alınan İranlı kuruluşların isimlerine yer verilen açıklamada, bunlar arasında bazı bankaların, enerji firmalarının, finans ve sigortacılık şirketlerinin yer aldığı görüldü.

Açıklamada, İran'ın nükleer silahların yayılmasının önlenmesine ilişkin Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) kapsamında nükleer silah geliştirmeme veya edinmeme yükümlülüğü bulunduğu hatırlatıldı.

Kaynak: AA
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