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BEİJİNG, 18 Kasım (Xinhua) -- Çin ve Kanada, ikili ticaret meselelerine ilişkin ön mutabakat kapsamında uygulanan muafiyet tedbirlerini iki yıl süreyle uzatma konusunda anlaştı.

Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü salı günkü açıklamasında, Kanada'nın, Çin menşeli çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik muafiyetleri daha da genişleteceğini, kendilerinin ise ilgili mevzuat çerçevesinde Kanada menşeli tarım ve su ürünlerine yönelik ayrımcılık karşıtı tedbirlerde düzenlemelere gideceklerini söyledi.

Sözcü, iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakat doğrultusunda karşılıklı saygı ve kazan-kazan işbirliğine dayalı çok sayıda ekonomik ve ticari istişare turu gerçekleştiren Çin ve Kanada'nın, karşılıklı ilgi alanlarına giren ticari meselelere ilişkin ek ortak düzenleme üzerinde anlaştığını belirtti.

Tarafların ayrıca e-ticaret işbirliği, Çin sermayeli bankaların Kanada'da şube açması ve iş ortamının iyileştirilmesi dahil olmak üzere ekonomik ve ticari meselelerde olumlu mutabakatlara vardığını ifade eden sözcü, bu düzenlemelerin ikili ekonomik ve ticari işbirliğinin derinleştirilmesine katkıda bulunacağını ve iki ülke halklarına daha fazla fayda sağlayacağını söyledi.

Sözcü, mutabık kalınan tedbirlerin en kısa sürede yürürlüğe girmesi için her iki tarafın kendi iç prosedürlerini hızlandıracağını ve ekonomi ile ticaret alanlarındaki işbirliğini derinleştirmeye yönelik yeni düzenlemeleri değerlendirmeye devam edeceğini söyledi.

Sözcü, tarafların Çin-Kanada Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu mekanizmasından tam anlamıyla yararlanarak işbirliğini genişletmeye, sorunları gidermeye, görüş ayrılıklarını yönetmeye ve Çin-Kanada ekonomik ilişkilerinin sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir gelişimini desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Çin ve Kanada, Kanada Başbakanı Mark Carney'nin ocak ayındaki ziyareti sırasında elektrikli araçlar, çelik ve alüminyum ürünleri, tarım ve su ürünlerinin de aralarında bulunduğu ilişkin ticari meseleleri uygun şekilde çözme konusunda mutabakata varmıştı.

Kaynak: Xinhua