Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda, yayımladıkları ortak açıklamada Ukrayna savaşından dolayı Rusya'yı kınarken, Moskova yönetimine bir an önce kalıcı ateşkesi kabul ederek bu savaşı sona erdirme çağrısı yaptı.

Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda, Çin'in Şıncın kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında ortak açıklama yayımladı.

Söz konusu 3 ülkenin barış ve istikrarın sağlanması ile uluslararası hukukun korunması konusunda kararlı olduğuna işaret edilen açıklamada, "Bu tutum doğrultusunda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik sebepsiz, yasa dışı ve haksız işgalinden bu yana neredeyse beş yıl geçmişken, Rusya'nın devam eden saldırganlığını kararlılıkla kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını 2026'da artırdığı belirtilen açıklamada, bu savaşın ulusal güvenlik ve barışı da etkilediği kaydedildi.

Açıklamada, "Rusya'ya kalıcı ve koşulsuz bir ateşkesi kabul etmesi ve saldırı savaşını derhal sona erdirmesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz. Ukrayna için adil ve kalıcı bir barışın sağlanmasına yönelik tüm samimi çabaları destekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA