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Erzincanlı kanun ustası 78 telli kanunları Suudi Arabistan ve Kanada'ya gönderiyor

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Erzincanlı kanun ustası 78 telli kanunları Suudi Arabistan ve Kanada'ya gönderiyor
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Erzincanlı kanun ustası, yaklaşık 1,5 aylık çalışmayla ürettiği 78 telli kanunları Suudi Arabistan, Belçika, ABD ve Kanada başta olmak üzere farklı ülkelere gönderiyor. İzmir'de başladığı mesleğini Erzincan'da sürdüren usta, geleneksel çalgı yapımını yaşatıyor.

Erzincanlı kanun ustası Murat Uzun, yaklaşık 1,5 aylık çalışmayla ürettiği 78 telli kanunları Suudi Arabistan, Belçika, ABD ve Kanada başta olmak üzere farklı ülkelere gönderiyor.

Ege Üniversitesinde çalgı yapımı eğitimi alan Uzun, meslek hayatına ilk atölyesini kurduğu İzmir'de başladı. Daha sonra memleketi Erzincan'a dönen Uzun, geleneksel Türk müziğinin önemli enstrümanlarından kanunun üretimini burada sürdürdü.

Erzincan'a döndüğünde çevresinden "Burada kanunu kime satacaksın?" şeklinde sorularla karşılaşan Uzun, üretimine devam ederek ürünlerini uluslararası pazara ulaştırmayı başardı.

Bir kanunun yapımı yaklaşık bir buçuk ay sürüyor. Yüzlerce parçadan oluşan enstrümanın üretiminde milimetrik ölçümler, ince işçilik ve ustalık gerekiyor. Tellerin yerleştirilmesi ve ses ayarlarının yapılmasının ardından kanun kullanıma hazır hale getiriliyor.

Erzincan'daki atölyesinde ürettiği enstrümanları yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerine gönderen Uzun, Suudi Arabistan, Belçika, ABD ve Kanada'dan da sipariş alıyor.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu da Uzun'un atölyesini ve üretim çalışmalarını paylaşarak ustanın mesleki faaliyetlerine dikkati çekti.

Murat Uzun, memleketinde sürdürdüğü üretimle geleneksel çalgı yapımını yaşatırken Erzincan'ın adını da farklı ülkelerde duyuruyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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