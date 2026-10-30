Milyon dolarlık malikanede kanlı baskın! İş insanıyla 2 kızına kurşun yağdırdılar

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Kanada'nın Toronto kentinin en zengin bölgelerinden Bridle Path'te bulunan Hyde Park Circle'daki lüks malikane, 29 Ekim Perşembe günü korkunç bir saldırıya sahne oldu.

Yerel saatle 03.43 sıralarında meydana gelen olayda, yüzlerini maskelerle gizleyen üç saldırgan evin arka kapısını zorlayarak içeri girdi. Şüphelilerin tabancalarla silahlandığı, içlerinden birinin ayrıca çekiç taşıdığı belirtildi.

Evde bulunan dört kişilik aileyle karşı karşıya gelen saldırganlar, para ve değerli eşyaların kendilerine teslim edilmesini istedi.

CEO VE İKİ KIZINI KURŞUN YAĞMURUNA TUTTULAR

Saldırıya uğrayan kişinin Mac Group CEO'su David Morton olduğu öğrenildi. Morton'un eşi Doriana Zohil ile yetişkin kızları Maggie ve Cristina Zohil-Morton da olay sırasında evde bulunuyordu.

Saldırganların değerli eşyaları istemesinin ardından evde arbede yaşandı. Çıkan arbedede şüpheliler defalarca ateş açtı.

İş insanı David Morton ve iki kızı kurşunların hedefi olurken, eşi Doriana Zohil ise çekiç darbeleriyle yaralandı.

Dört aile üyesi de olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Mac Group CEO'su David Morton

İKİ KİŞİNİN YARALARI HAYATLARINI DEĞİŞTİREBİLİR

Toronto polisinin açıklamasına göre saldırıda yaralanan dört kişiden ikisinin hayatlarını kalıcı olarak etkileyebilecek derecede ciddi yaralar aldığı belirlendi.

Diğer iki aile üyesinin ise hayati tehlike taşımayan yaralarının bulunduğu açıklandı.

Polis, hangi aile üyelerinin daha ağır yaralandığını açıklamazken, iki kişinin hastanedeki tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

SALDIRGANLARIN KAÇTIĞI ARAÇ ORTAYA ÇIKTI

Evdeki saldırının ardından üç maskeli şüpheli, SUV tipi bir araçla olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri, saldırganların kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Şüphelilerin eşkâllerine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmazken, evin çevresindeki güvenlik kameraları ve araç kameralarının kayıtları incelemeye alındı.

HASTANEYE GELEN YARALI ŞÜPHELERİ ARTIRDI

Soruşturma kapsamında dikkat çeken bir başka gelişme daha yaşandı. Malikanedeki saldırıdan yaklaşık 30 dakika sonra Toronto'nun başka bir bölgesindeki St. Joseph's Hastanesi'ne silahla yaralanmış bir kişinin başvurduğu öğrenildi.

Polis, bu kişinin malikanedeki saldırıyla bağlantılı olup olmadığını araştırıyor.

Yetkililer, iki olay arasında henüz herhangi bir bağlantı kurulamadığını vurguladı.

SALDIRGANLAR EVDEKİ DEĞERLİ EŞYALARI İSTEDİ

Toronto Polisi Müfettişi Kristy Smith, saldırganların eve girdikten sonra aileden değerli eşyalarını istediğini doğruladı.

Ancak şüphelilerin malikaneden para, mücevher veya başka bir değerli eşya alıp almadığı henüz kesinleşmedi.

Polis, evden herhangi bir aracın çalınmadığını da belirtti.

AİLE ÖZELLİKLE Mİ HEDEF ALINDI?

Saldırının ardından akıllara gelen en önemli sorulardan biri, iş insanı David Morton ve ailesinin önceden hedef seçilip seçilmediği oldu. Polis, mevcut bulguların ailenin özellikle hedef alındığını göstermediğini açıkladı.

Yetkililer, saldırganların bölgedeki yüksek değerli evler ve lüks eşyalar nedeniyle harekete geçmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Ancak saldırının kesin nedeni henüz belirlenmiş değil.

TORONTO'DA EV BASKINLARI YÜZDE 35 ARTTI

Kanlı saldırının yaşandığı Bridle Path, Kanada'nın en zengin yerleşim bölgelerinden biri olarak biliniyor. Bölgede yüksek duvarlarla çevrili lüks malikaneler, güvenlik kameraları ve özel güvenlik hizmetleri bulunuyor.

Buna rağmen Toronto genelinde ev baskınlarında ciddi bir artış yaşanıyor.

Polis verilerine göre 2026 yılı içerisinde kentte 119 ev baskını kayıtlara geçti. Bu sayı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35'lik artışa işaret ediyor.

Polis yetkilileri, geçmişte lüks araçları ele geçirmek için sokakta gerçekleştirilen bazı saldırıların yerini doğrudan evlere yönelik baskınların almaya başladığına dikkat çekti.

KOMŞULAR ŞOKTA: BÖYLE BİR ŞEYİ BEKLEMİYORDUK

Olayın ardından mahalle sakinleri yaşadıkları korkuyu dile getirdi. Ailenin komşularından Cecil Hawkins, saldırının bölgede büyük şaşkınlık yarattığını belirterek, evlerin genellikle iyi güvenlik sistemlerine sahip olduğunu söyledi.

Hawkins, bir ailenin kendi evinde silahlı saldırıya uğramasının akılalmaz olduğunu ifade etti.

BELEDİYE BAŞKANINDAN SERT TEPKİ

Toronto Belediye Başkanı Olivia Chow da saldırının ardından açıklama yaptı. Yaşanan olaydan derin üzüntü duyduğunu belirten Chow, saldırının yalnızca Bridle Path sakinlerini değil, Toronto genelinde yaşayan insanları da sarstığını söyledi.

Chow, insanların kendi evlerinde güvende olması gerektiğini vurgulayarak saldırganların yakalanması için yürütülen polis çalışmalarına destek verdi.

POLİS GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ARTIRDI

Toronto polisi, saldırının ardından Bridle Path bölgesindeki devriye sayısını artırma kararı aldı.

Soruşturmayı yürüten ekipler, mahalle sakinlerinden kapı zili kameraları, ev güvenlik sistemleri ve araç kameralarındaki görüntüleri kontrol etmelerini istedi.

Üç maskeli saldırganın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, şüphelilerin evden herhangi bir şey çalıp çalmadığı ve saldırının planlı olup olmadığı araştırılıyor.