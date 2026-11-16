Avustralya, Kanada, İtalya ve İngiltere İsrail'den Gazze'ye yardıma derhal izin istedi

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KANBERRA, 16 Kasım (Xinhua) -- Avustralya, Kanada, İtalya ve İngiltere hükümetleri, Gazze'deki insani durumu "vahim" diye nitelendirerek, İsrail'i hayati önem taşıyan yardımların bölgeye girişine derhal izin vermeye çağırdı.

Söz konusu dört ülkenin dışişleri bakanları pazartesi günü yayımladıkları ortak açıklamada, kış koşullarının etkili olmaya başladığına dikkat çekerek, Gazze'deki insanların acil barınma ve insani yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Açıklamada, "Bu durumu tamamen tersine çevirmek mümkün. Kış koşulları tam anlamıyla etkisini göstermeden önce harekete geçmek için hala zaman var. Bu nedenle bugün İsrail hükümetine, gecikmelere derhal son vermesi ve Gazze'nin tamamına insani yardımların acil, hızlı ve engelsiz biçimde ulaştırılmasına izin vermesi çağrısında bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bakanlar, 150.000 çadır dahil olmak üzere hayati öneme sahip yardım malzemelerinin sınırda bekletildiğini ve Gazze'ye girişlerinin engellendiğini bildirdi.

Kaynak: Xinhua