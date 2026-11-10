Doğa yürüyüşünde ölümle burun buruna geldiler

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Kanada'da sık kullanılan bir yürüyüş güzergahında yaşanan olay, büyük bir faciaya dönüşme tehlikesi yarattı.

Uzun otlarla kaplı arazide yürüyen kişiler, aniden duyulan silah sesleri üzerine neye uğradıklarını şaşırdı. Kurşunların üzerlerinden geçtiği sırada eğilerek korunmaya çalışan yürüyüşçüler, tehlikeli anlar yaşadı.

"KİMSEYİ GÖRMEDİK" SAVUNMASI

Silah kullanan kişiler, çevrede kimseyi görmediklerini söyleyerek kendilerini savunmaya çalıştı. Ancak olayın sık kullanılan bir yürüyüş alanında yaşanması ve uzun otların görüşü engellemesi, ateş açılmadan önce çevre güvenliğinin sağlanmasının önemini ortaya koydu.