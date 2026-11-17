Shenzhen, 33. APEC Ekonomi Liderleri Zirvesi'ne 18-19 Kasım'da ev sahipliği yapacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çin'in Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen kenti, 18-19 Kasım'da 33. APEC Ekonomi Liderleri Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Vietnam, Kanada, Papua Yeni Gine, Şili ve Meksika'dan liderler zirve öncesinde Çin'e ulaştı.
SHENZHEN, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen kenti, 18-19 Kasım tarihlerinde 33. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.
Zirveye katılım gösterecek liderlerden Vietnam Devlet Başkanı ve Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri To Lam, Kanada Başbakanı Mark Carney, Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape, Şili Devlet Başkanı Jose Antonio Kast ve Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum Çin'e ulaştı.
Kaynak: Xinhua