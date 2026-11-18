SHENZHEN, 18 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang salı günkü görüşmede, iki ülke liderlerinin stratejik rehberliği altında Çin-Kanada ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı bir gelişim ivmesi yakaladığını kaydetti.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile Kanada Başbakanı Mark Carney'nin aynı günün erken saatlerinde son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade eden Wang, iki liderin işbirliği konusunda yeni bir mutabakata vardığını dile getirdi. Wang, Çin-Kanada yeni stratejik ortaklığını sürekli zenginleştirmek ve çalkantılı dünyaya istikrar kazandırmak amacıyla söz konusu mutabakatın somut adımlarla hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Wang, Kanada'nın çok taraflılığı kararlılıkla savunarak Asya-Pasifik işbirliğine daha fazla katkı sunmasını desteklediklerini ifade etti.

Anand ise ikili ilişkilerdeki iyileşme ve gelişme ivmesinin, her iki tarafın ortak çıkarlarına hizmet ettiğini, iki ülkenin kalkınma ve refahına katkı sağladığını söyledi.

Kanada'nın daha iddialı hedefler belirleyerek ticaret, finans, bilim, teknoloji, turizm ve enerji başta olmak üzere çok yönlü işbirliğini güçlendirmek için Çin ile çalışmaya hazır olduğunu kaydeden Anand, bölgesel ve küresel istikrar ile refahı ortaklaşa korumak amacıyla çok taraflı platformlarda Çin ile iletişimi derinleştirmeye ve tutumlarını koordine etmeye istekli olduklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua