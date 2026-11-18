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SHENZHEN, 18 Kasım (Xinhua) -- Kanada Başbakanı Mark Carney, küresel belirsizliğin sürdüğü bir dönemde "açıklık, yenilikçilik ve işbirliğinin", tüm Asya-Pasifik bölgesinin refahını artırmaya katkıda bulunacağını söyledi.

Carney çarşamba günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) CEO Zirvesi'nde konuşma yaptı.

Uluslararası işbirliğinin önündeki çeşitli engellere dikkat çeken Carney, Asya-Pasifik ekonomilerinin bu engellere rağmen bağlantı imkanlarını güçlendirmeyi ve tedarik zincirleri, yapay zeka, enerji ve gıda güvenliği gibi alanlarda işbirliğini derinleştirmeyi başardığını ifade etti.

Carney, Asya-Pasifik ekonomilerinin, ticaret ve finans gibi alanlarda işbirliğini güçlendirmeyi ve özellikle temiz ekonomi inşası yönündeki çabalarla inovasyonu teşvik etmeyi sürdürmesi gerektiğini belirtti.

Kanada ve Çin'in bu yılın başlarında yeni bir stratejik ortaklık kurma konusunda önemli bir mutabakata vardığını hatırlatan Carney, tarafların bu çerçevede ekonomi ve ticaret, enerji, gıda güvenliği, finansal hizmetler ve halklar arası etkileşimlere yönelik işbirliğini güçlendirme konusunda anlaştığını söyledi.

Carney, Çin'in rüzgar ve güneş enerjisinin depolanmasında dünyadaki lider konumunun, temiz enerji alanında kurulacak ortaklıklar için büyük fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua