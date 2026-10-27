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Almanya dahil en az 4 AB ülkesinin Kanada'ya ortak üyelik itirazı bildirildi

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Almanya'nın öncülüğünde en az 4 AB ülkesinin, von der Leyen'in Kanada'ya teklif ettiği 'ortak üyelik' ifadesinin AB-Kanada Zirvesi ortak açıklamasında yer almasına itiraz ettiği bildirildi. İtirazlar nedeniyle konu, AB büyükelçilerinin toplantısında yeniden ele alınacak.

Almanya'nın öncülüğünde en az 4 üyenin, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, Kanada'ya teklif ettiği "ortak üyelik" ifadesinin AB- Kanada Zirvesi'nin ortak açıklamasında yer almasına itiraz ettiği bildirildi.

Politico internet sitesinin AB kaynaklarına dayandığı haberine göre, AB ülkelerinin büyükelçileri pazartesi günü yaptıkları görüşmelerde ortak açıklamanın ifadeleri üzerinde uzlaşı sağlayamadı.

Bunun üzerine, herhangi bir resmi toplantı veya oylama yapılmaksızın, itiraz gelmemesi üzerine metnin otomatik olarak kabul edilmesini öngören "sessizlik usulü" işletildi.

Ancak Almanya'nın da aralarında bulunduğu en az 4 ülke, belirlenen süre dolmadan itirazlarını bildirdi.

Kanada'ya "ortak üyelik" statüsü verilmesini öngören ifadenin ortak açıklama metninden tamamen çıkarılmasını savunan Almanya'nın öncülük ettiği itirazlar nedeniyle konu, AB büyükelçilerinin yapacağı toplantıda yeniden ele alınacak.

Von der Leyen, Kanada'ya "ortak üyelik" statüsü verilmesi fikrini geçen ay Strazburg'da yaptığı Birliğin Durumu konuşmasında Kanada Başbakanı Mark Carney'ye önermişti.

Ancak bazı AB üyeleri, Komisyon Başkanı'nın bu öneriyi gündeme getirmeden önce üye ülkelerin başkentlerine danışmadığını belirtiyor.

AB-Kanada Zirvesi'nin 29-30 Ekim'de Montreal'de gerçekleşmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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