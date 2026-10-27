Kanada stablecoinler için yeni kurallar hazırlıyor

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Maliye Bakanlığının hazırladığı düzenleme, Kanada'da kullanıcılara stablecoin sunan yerli ve yabancı ihraççıları kapsıyor. Bankalar gibi mevcut finansal denetime tabi kuruluşların dışındaki şirketler için kayıt, rezerv ve kullanıcıları bilgilendirme yükümlülükleri belirleniyor.

Mart ayında kabul edilen Stablecoin Yasası'nın uygulanması için hazırlanan taslak, henüz yürürlükteki nihai kurallar anlamına gelmiyor. Hükümet, düzenlemeleri 2027 sonbaharında yürürlüğe koymayı hedefliyor. Kapsamdaki ihraççıların Kanada Merkez Bankasına kayıt başvurusunda bulunması gerekecek.

FAİZ YASAĞINDA İŞLEM ÖDÜLLERİ AYRILIYOR

Taslak, kullanıcıların daha fazla stablecoin tutmasını veya tokenleri daha uzun süre elde bulundurmasını teşvik eden faiz ve getiri ödemelerini yasak kapsamında tutuyor. İhraççının başka bir taraf üzerinden finanse ettiği benzer düzenlemeler de bu sınıra dahil ediliyor.

Buna karşılık yalnızca stablecoin kullanımına veya işlem yapılmasına bağlı ödüllere izin veriliyor. Böylece elde tutulan bakiyeye getiri sağlanmasıyla ödeme işlemlerini teşvik eden ödüller birbirinden ayrılıyor.

İhraççıların stablecoinleri devlet güvencesi altındaki para, mevduat veya kamu mevduat sigortasıyla korunan ürünler gibi tanıtmasına da izin verilmeyecek. Düzenleme, kullanıcıların bu ürünleri banka mevduatıyla aynı korumalara sahip sanmasını önlemeyi amaçlıyor.

GERİ ÖDEME ÜCRETİNE YÜZDE 1 SINIRI

Öneriye göre kullanıcıların stablecoinlerini karşılık gelen resmî para birimine çevirmesi için asgari tutar şartı aranmayacak. Geri ödeme ücreti, çevrilen tutarın yüzde 1'ini aşamayacak.

İhraççının talebin ardından üç iş günü içinde gerekli rezerv varlıklarını nakde çevirmesi ve para transferini başlatması gerekecek. Bu süre, paranın kullanıcının hesabına mutlaka üç iş günü içinde ulaşacağı garantisi anlamına gelmiyor.

Rezervlerin, kapsamdaki stablecoinlerin değerini en az bire bir karşılaması öngörülüyor. Bu varlıklar Kanada'da kurulmuş, gerekli koşulları sağlayan saklama kuruluşlarında tutulacak. İhraççı veya saklama kuruluşunun iflası halinde rezervlerin diğer alacaklıların taleplerinden ayrı korunması amaçlanıyor.

Kanada Merkez Bankası kayıt ve denetimden sorumlu olacak. Maliye Bakanlığı, 24 Ekim'de başlayan 60 günlük görüş alma sürecinde gelen önerileri değerlendirecek. Başvurular için son tarih 23 Aralık 2026 olarak belirlendi.