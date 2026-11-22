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OTTAWA, 22 Kasım (Xinhua) -- Kanada Savunma Bakanı David McGuinty, müzakereleri tamamlayarak Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) İnovasyon Fonu'na (NIF) resmen katıldıklarını duyurdu. Bu gelişmeyle Kanada, fona dahil olan 25. NATO müttefiki ve Kuzey Amerika'dan katılan ilk ülke oldu.

Bakanlıktan cumartesi günü yapılan açıklamaya göre, Kanada katılım kapsamında fona 100 milyon Kanada dolarından (70 milyon ABD doları) fazla katkı sağlayarak NIF'in ülkedeki girişimlere ve fonlara yatırım yapmasına olanak tanıyacak.

Açıklamada, ülkenin savunma alanındaki inovasyon faaliyetlerine 1 milyar euronun (1,1 milyar ABD doları) üzerinde kullanılabilir sermayeye erişim imkanı sağlayacak katılımın, Kanada ile Avrupalı NATO müttefikleri arasındaki savunma yatırımlarını derinleştirmek için yeni bir yol açacağı ifade edildi.

Kaynak: Xinhua