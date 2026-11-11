Hemşireden erkek hastasına ahlaksız teklif

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Kanada'nın Britanya Kolombiyası eyaletine bağlı Kamloops kentinde skandal bir olay meydana geldi. RN Collaborate isimli muayenehanede görev yapan hemşire Lori Chern hakkında erkek bir hastasına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

ECZACININ YÖNLENDİRMESİYLE GİTTİ

Kaza ve sağlık kontrolleri kapsamında Kanada Kraliyet Atlı Polisi'ne sunması gereken belgeler için bir eczacının yönlendirmesiyle Chern’in muayenehanesine başvuran erkek hasta, yaşanan olay sonrası yetkililere giderek şikayetçi oldu.

TANSİYON ÖLÇERKEN KOLUNU OKŞADI

Hazırlanan şikayet dosyasına göre, muayenehaneye gelen hastayı koltuğa oturtan hemşire Chern, tansiyon ölçümü yapmaya başladı. Bu sırada hastanın hemen yanına oturan hemşirenin, adamın kolunu okşamaya başladığı ve çeşitli iltifatlarda bulunduğu öne sürüldü.

"18 YAŞINDA BİRİNİN SAĞLIĞINA SAHİPSİN"

Tansiyon ölçümünün tamamlanmasının ardından Chern'in, hastanın fiziksel görünümünü, kalp atış hızını ve kan basıncı değerlerini överek flörtöz tavırlar sergilediği belirtildi. Şikayet dilekçesinde hemşirenin hastaya "18 yaşındaki birinin sağlığına sahip görünüyorsun" şeklinde ifadeler kullandığı yer aldı.

AHLAKSIZ TEKLİFİ REDDEDİP ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın devamında hastaya cinsel hayatıyla ilgili sorular sormaya başlayan Chern'in, cinsel ilişkinin erkek sağlığı için kritik olduğunu savunarak hastasına kendisiyle cinsel ilişkiye girmeyi teklif ettiği iddia edildi. Ahlaksız teklifi derhal reddeden hastaya hemşirenin, "Fikrini değiştirirsen mesai saatleri dışında bana ulaşabilirsin" dediği öne sürüldü. Yaşadığı olayın ardından resmi makamlara başvuran hastanın şikayeti üzerine Lori Chern hakkında soruşturma açıldı.

Öte yandan hemşire Chern'in, sosyal medyada tıbbi uygulamalar hakkında bilgilendirici videolar paylaştığı, bu içerikler arasında erkeklere testosteron enjeksiyonu yapılmasına dair anlatımların da yer aldığı öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com