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SHENZHEN, 18 Kasım (Xinhua) -- 2026 Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) CEO Zirvesi, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde düzenleniyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kanada Başbakanı Mark Carney ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in de aralarında bulunduğu liderler, çarşamba günü zirvede konuşma yaptı.

Kaynak: Xinhua