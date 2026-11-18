Putin, Carney ve Enver İbrahim, Shenzhen'deki APEC CEO Zirvesi'nde konuştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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2026 APEC CEO Zirvesi, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde düzenleniyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kanada Başbakanı Mark Carney ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in de aralarında bulunduğu liderler çarşamba günü zirvede konuşma yaptı.
SHENZHEN, 18 Kasım (Xinhua) -- 2026 Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) CEO Zirvesi, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde düzenleniyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kanada Başbakanı Mark Carney ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in de aralarında bulunduğu liderler, çarşamba günü zirvede konuşma yaptı.
Kaynak: Xinhua
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