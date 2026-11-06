Çin-Kanada ekonomik diyaloğunun ikinci toplantısı 9 Kasım'da Kanada'da yapılacak

Çin-Kanada ekonomik diyaloğunun ikinci toplantısı 9 Kasım'da Kanada'da yapılacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin-Kanada Ekonomik ve Finansal Stratejik Diyaloğu'nun ikinci toplantısı 9 Kasım'da Kanada'da yapılacak. Çin heyetine He Lifeng eş başkanlık edecek; Kanada tarafında Maliye Bakanı Champagne ile Ticaret Bakanı Sidhu yer alacak.
BEİJİNG, 6 Kasım (Xinhua) -- Çin ve Kanada arasında varılan mutabakat doğrultusunda Çin-Kanada Ekonomik ve Finansal Stratejik Diyaloğu'nun ikinci toplantısı, 9 Kasım'da Kanada'da gerçekleştirilecek.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından cuma günü yapılan açıklamaya göre, Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi He Lifeng, Çin heyeti başkanı sıfatıyla toplantıya eş başkanlık edecek.
Sözcü, Kanada tarafında ise eş başkanlık görevini Maliye ve Ulusal Gelir Bakanı Francois-Philippe Champagne ile Uluslararası Ticaret Bakanı Maninder Sidhu'un üstleneceğini bildirdi.