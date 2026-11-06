Çin-Kanada ekonomik diyaloğunun ikinci toplantısı 9 Kasım'da Kanada'da yapılacak

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BEİJİNG, 6 Kasım (Xinhua) -- Çin ve Kanada arasında varılan mutabakat doğrultusunda Çin-Kanada Ekonomik ve Finansal Stratejik Diyaloğu'nun ikinci toplantısı, 9 Kasım'da Kanada'da gerçekleştirilecek.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından cuma günü yapılan açıklamaya göre, Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi He Lifeng, Çin heyeti başkanı sıfatıyla toplantıya eş başkanlık edecek.

Sözcü, Kanada tarafında ise eş başkanlık görevini Maliye ve Ulusal Gelir Bakanı Francois-Philippe Champagne ile Uluslararası Ticaret Bakanı Maninder Sidhu'un üstleneceğini bildirdi.

Kaynak: Xinhua