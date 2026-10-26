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Albüm: Kanada'daki festivalde Meksika'nın Ölüler Günü kutlandı

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Albüm: Kanada'daki festivalde Meksika'nın Ölüler Günü kutlandı
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TORONTO, 26 Ekim (Xinhua) -- Meksika'nın Ölüler Günü'ne özgü kültürel geleneklerinin sergilendiği Catrinas Festivali, 24-25 Ekim tarihlerinde Kanada'nın Toronto kentinde düzenlendi.

TORONTO, 26 Ekim (Xinhua) -- Meksika'nın Ölüler Günü'ne özgü kültürel geleneklerinin sergilendiği Catrinas Festivali, 24-25 Ekim tarihlerinde Kanada'nın Toronto kentinde düzenlendi.

Kaynak: Xinhua
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