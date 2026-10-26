Albüm: Kanada'daki festivalde Meksika'nın Ölüler Günü kutlandı

Albüm: Kanada'daki festivalde Meksika'nın Ölüler Günü kutlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TORONTO, 26 Ekim (Xinhua) -- Meksika'nın Ölüler Günü'ne özgü kültürel geleneklerinin sergilendiği Catrinas Festivali, 24-25 Ekim tarihlerinde Kanada'nın Toronto kentinde düzenlendi.
TORONTO, 26 Ekim (Xinhua) -- Meksika'nın Ölüler Günü'ne özgü kültürel geleneklerinin sergilendiği Catrinas Festivali, 24-25 Ekim tarihlerinde Kanada'nın Toronto kentinde düzenlendi.
Kaynak: Xinhua