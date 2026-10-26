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Filenin Sultanları Dünya Kupası'nda C Grubu'nda Dominik, Fransa ve Mısır'la eşleşti

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Filenin Sultanları Dünya Kupası'nda C Grubu'nda Dominik, Fransa ve Mısır'la eşleşti
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2027 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Kupası'nda kura çekildi; ABD ve Kanada'nın ev sahipliğindeki organizasyonda Filenin Sultanları C Grubu'nda Dominik Cumhuriyeti, Fransa ve Mısır ile eşleşti. 32 takımlı şampiyonada gruplarını ilk iki sırada bitirenler son 16'ya yükselecek.

2027 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Kupası'nda grup kuraları çekildi. ABD ve Kanada'nın ev sahipliğinde 20 Ağustos-5 Eylül 2027 tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda, A Milli Kadın Voleybol Takımının grup aşamasındaki rakipleri C Grubu'nda Dominik Cumhuriyeti, Fransa ve Mısır oldu.

Dünya voleybolunun önemli organizasyonlarından biri olan 2027 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Kupası'nda Filenin Sultanları, C Grubu'nda Dominik Cumhuriyeti, Fransa ve Mısır ile eşleşti. 32 takımın mücadele edeceği şampiyonada, takımlar dörderli sekiz gruba ayrılacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ekipler, son 16 turuna yükselecek. Eleme aşaması; son 16 turu, çeyrek final, yarı final, üçüncülük maçı ve final karşılaşmalarından oluşacak. ABD ve Kanada'da toplam beş şehrin ev sahipliği yapacağı organizasyonda karşılaşmalar Anaheim, Omaha ve Orlando ile Montreal ve Quebec City'de oynanacak.

2027 FIVB Kadınlar Dünya Kupası'nda oluşan gruplar şu şekilde:

A Grubu: İtalya, Belçika, Kolombiya, Porto Riko

B Grubu: Brezilya, Çekya, Kenya, Güney Kore

C Grubu: Türkiye, Dominik Cumhuriyeti, Fransa, Mısır

D Grubu: ABD, Tayland, Meksika, Yunanistan

E Grubu: Polonya, Almanya, Slovenya, Küba

F Grubu: Japonya, Rusya, Arjantin, Bulgaristan

G Grubu: Kanada, Sırbistan, Ukrayna, Kamerun

H Grubu: Çin, Hollanda, İsveç, İsviçre

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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