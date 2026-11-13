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Vancouver Akvaryumu'nda Holiday Splash başladı, dalgıç Noel Baba kostümüyle yüzdü

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Kanada'nın Vancouver kentindeki Vancouver Akvaryumu'nda yaklaşan Noel'i kutlamak üzere düzenlenen Holiday Splash etkinliği perşembe günü başladı. Etkinlikte Noel Baba kostümüyle yüzen bir dalgıç da yer aldı.

VANCOUVER, 13 Kasım (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletindeki Vancouver Akvaryumu'nda düzenlenen etkinlikte Noel Baba kostümüyle yüzen bir dalgıç, 12 Kasım 2026.

Kanada'nın Vancouver kentinde bulunan Vancouver Akvaryumu, yaklaşan Noel'i kutlamak üzere su altında sahnelenen Noel Baba gösterileri gibi çeşitli eğlenceli faaliyetlerin yer aldığı "Holiday Splash" etkinliğine perşembe günü başladı. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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