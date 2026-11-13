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Kanada'nın Vancouver kentinde 3 günlük Lumiere Festivali ışık gösterileriyle başladı

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Kanada'nın British Columbia eyaletinde 3 günlük Lumiere Festivali, Vancouver'da ışıklandırılmış sanat eserleri ve ışık gösterileriyle başladı. Festivalde alev figürlerinin yer aldığı ışıklandırılmış bir sanat enstalasyonu yer alıyor.

VANCOUVER, 13 Kasım (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletinin Vancouver kentinde düzenlenen Lumiere Festivali'nde alev figürlerinin yer aldığı ışıklandırılmış bir sanat enstalasyonu, 12 Kasım 2026.

Kanada'nın British Columbia eyaletinde düzenlenen 3 günlük Lumiere Festivali perşembe günü kent genelindeki çeşitli noktalarda sanatçılar tarafından hazırlanan ışıklandırılmış sanat eserleri ve ışık gösterileriyle başladı. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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