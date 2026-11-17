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SHENZHEN, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin- Kanada ilişkilerinin iyileştirilip geliştirilmesinin, her iki ülke halkının çıkarlarına hizmet eden ve dünyada barış, istikrar, kalkınma ve refaha katkıda bulunan doğru bir tercih olduğunu söyledi.

Xi, salı günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen kentinde Kanada Başbakanı Mark Carney ile bir araya geldi. Carney, 18-19 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 33. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Zirvesi'ne katılmak üzere Shenzhen'de bulunuyor.

Xi, Çin-Kanada ilişkilerinin yıllar içinde gösterdiği gelişmenin, karşılıklı saygı, eşitlik ve karşılıklı faydanın yanı sıra farklılıklara saygı göstererek ortak zeminde buluşmanın da vazgeçilmez olduğunu gösterdiğini belirtti.

Xi, aralarındaki yeni stratejik ortaklığı daha da ilerletmek üzere Kanada ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Xi, Çin ve Kanada'nın ikili ilişkilerdeki mevcut ivmeden yararlanarak karşılıklı siyasi güveni artırması, birbirlerinin kalkınma yolları ve politika hedeflerine ilişkin doğru bir anlayışı istikrarlı biçimde geliştirmesi, birbirlerinin temel çıkarlarına ve başlıca kaygılarına yönelik anlayış ve saygıyı derinleştirmesi ve görüş ayrılıkları ile anlaşmazlıkları uygun şekilde yöneterek çözüme kavuşturması gerektiğini söyledi.

Xi, iki ülkenin birbirlerinin güçlü yönlerinden daha iyi yararlanmak ve kazan-kazan sonuçları elde etmek amacıyla ticaret, enerji, tarım ve finans gibi geleneksel alanlarda işbirliğini derinleştirme, yeşil ekonomi, e-ticaret ve dijital ekonomi gibi yeni gelişen alanlarda ise işbirliğini genişletme çabalarını daha uyumlu hale getirmesi gerektiğini belirtti.

Xi, halklar arası ilişkilerin derinleştirilmesi ve eğitim, kültür, turizm, bilim ve teknoloji alanlarının yanı sıra gençler arasında ve yerel düzeyde etkileşim ve işbirliğinin artırılması çağrısında bulundu.

Xi ayrıca gerçek çok taraflılığı birlikte hayata geçirmek, Birleşmiş Milletler'in otoritesini ve çok taraflı ticaret sistemini korumak ve daha adil ve eşitlikçi bir küresel yönetişim sistemi inşa etmek üzere daha yakın koordinasyon önerisinde bulundu.

Carney ise bu yılın başlarında Xi ile yaptığı görüşmede iki ülke arasında yeni bir stratejik ortaklık kurulduğunu belirterek o tarihten bu yana ikili ilişkilerin doğru yönde ilerlediğini söyledi.

Başbakan, iki ülkenin karşılıklı saygı temelinde işbirliğini kapsamlı biçimde geliştirip derinleştirebileceğini belirtti.

Carney, Kanada'nın ticaret, yatırım, yeni enerji, tarım ürünleri, yapay zeka ve turizm gibi alanlarda işbirliğini güçlendirmek, ilişkilerde gerginliğe yol açabilecek konuları azaltmak ve işbirliği alanlarını genişletmek üzere Çin ile birlikte çalışacağını söyledi.

Başbakan, Asya-Pasifik bölgesindeki işbirliğini ilerletmek, çok taraflılığı savunmak, serbest ticareti teşvik etmek ve hem Asya-Pasifik bölgesinde hem de dünyada istikrar ve refaha katkıda bulunmak amacıyla Çin ile koordinasyonu güçlendirmeye hazır olduklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua