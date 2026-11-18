Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Şıncın kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi için ülkesini ziyaret eden Kanada Başbakanı Mark Carney ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, görüşmede, Çin-Kanada ilişkilerini iyileştirmenin ve geliştirmenin, iki ülke halklarının çıkarına olan ve dünya barışına, istikrarına, kalkınmasına ve refahına katkıda bulunacak doğru bir tercih olduğunu belirtti.

İlişkilerin son yıllardaki gelişiminin, karşılıklı saygı, eşitlik ve karşılıklı çıkar temelinin ve farklılıkları gözeterek ortak zemin arayışının önemini gösterdiğine işaret eden Şi, Kanada ile yeni stratejik ortaklığı daha ileri taşımaya hazır olduklarını ifade etti.

Şi, iki ülkenin karşılıklı siyasi güveninin mevcut ivmesini güçlendirerek birbirlerinin kalkınma yolu ve siyasi niyetlerine ilişkin doğru algıya sahip olmayı sürdürmesini dilediklerini vurguladı.

Kanada Başbakanı Carney de bu yılın başında Pekin'de yaptığı ziyarette iki ülke arasında yeni stratejik ortaklık konusunda vardıkları uzlaşmadan bu yana ilişkilerin doğru rayında ilerlediğini, Çin ile Asya-Pasifik'te işbirliğini ilerletmeye, çok taraflılığı ve serbest ticareti teşvik ederek dünyanın ve bölgenin istikrarı ile refahına katkı sağlamaya hazır olduklarını kaydetti.???????

Çin-Kanada ilişkilerinde yeni dönem

Çin-Kanada ilişkileri, Carney'in iktidara geldiği 2025 yılından itibaren yeni bir seyre girmişti. Carney liderliğindeki hükümet, önceki Başbakan Justin Trudeau dönemindeki siyasi gerilim ve ticari anlaşmazlıkların ardından Çin ile ilişkilerde uzlaşmacı bir tutumu benimsemişti.

ABD'nin en büyük ticaret ortakları arasında yer alan Çin ve Kanada, Meksika ile birlikte Başkan Donald Trump'ın geçen yıl başlattığı tarife artışlarında ilk hedef aldığı ülkeler olmuştu.

Her iki ülke de halen Washington yönetimiyle tarife müzakerelerini sürdürürken ABD ile yaşadıkları ihtilaf, kendi aralarındaki ticaret sorunlarının çözümü için inisiyatif yaratıyor.

İki ülke bu ayın başında yapılan Çin-Kanada Ekonomik ve Finansal Stratejik Diyaloğu toplantısının ardından anlaşmazlık konusu olan bazı ürünlerde tarife artışlarının ertelenmesine karar verdiklerini bildirdi. Çin, Kanada'dan ithal edilen yaklaşık 400 milyon dolar değerinde domuz eti ve deniz ürünlerine getirdiği tarife artışlarını 1 yıllığına ertelerken, Kanada da Çin'den ithal çelik ve alüminyum ürünlerine getirdiği ek tarife muafiyetini aynı sürede uzattı.

33. APEC Zirvesi, 17-19 Kasım tarihlerinde Çin'in Guangdong eyaletinin Şıncın kentinde düzenleniyor.

Pasifik kuşağındaki 21 ekonominin oluşturduğu APEC, ilk zirvesini 1989 yılında toplamıştı. Çin daha önce 2001'de Şanghay ve 2014'te Pekin'de düzenlenen zirvelere ev sahipliği yapmıştı.

Kaynak: AA