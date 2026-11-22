Kanada'nın Hamilton kentinde Noel Baba Koşusu'na yaklaşık 600 kişi katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kanada'nın Hamilton kentinde cumartesi günü düzenlenen geleneksel Noel Baba Koşusu'na yaklaşık 600 kişi katıldı. Etkinlik, yaklaşık 600 kişinin katılımıyla Hamilton kentinde gerçekleştirildi.
HAMİLTON, 22 Kasım (Xinhua) -- Kanada'nın Hamilton kentinde cumartesi günü düzenlenen geleneksel Noel Baba Koşusu'na yaklaşık 600 kişi katıldı.
Kaynak: Xinhua