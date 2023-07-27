İnşaat Haberleri - İnşaat Haber - Haberler

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İnşaat Haberleri
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Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Fırsatçı İnşaat Firmalarına Karşı Uyarıda Bulundu
İnşaat - Dün 17:04
Akçakoca Belediyesi hangi partiden? Akçakoca Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden?
İnşaat - Dün 16:06
Abdulkadir Uraloğlu kimdir? Abdulkadir Uraloğlu kaç yaşında, nereli? Abdulkadir Uraloğlu hayatı ve biyografisi!
İnşaat - Dün 14:08
Muş Valisi İlker Gündüzöz'ün Girişimleriyle Yaptırılan Cemiyet Sokak Çarşısı Hizmete Girecek
İnşaat - 25.07.2023
TÜİK'e göre, güven endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde düştü
İnşaat - 25.07.2023