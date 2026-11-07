Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bangladeş'te Mongla Limanı projesinin temeli atıldı, inşaat 42 ay sürecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bangladeş'te Mongla Limanı projesinin temeli atıldı, inşaat 42 ay sürecek
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bangladeş'in güneybatısındaki Mongla Limanı genişletme ve modernizasyon projesinin temel atma töreni perşembe günü yapıldı. 42 ay sürecek projenin liman kapasitesini artırması, lojistik maliyetlerini düşürmesi ve güneybatıda yatırım ile istihdamı artırması bekleniyor.

DAKKA, 7 Kasım (Xinhua) -- Çin Demiryolu İnşaat Şirketi'nin (CRCC) iştiraki Çin İnşaat Mühendisliği İnşaat Şirketi tarafından üstlenilen Bangladeş'in güneybatısındaki Mongla Limanı tesislerini genişletme ve modernizasyon projesinin temel atma töreni perşembe günü düzenlendi.

Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman törende yaptığı konuşmada, projenin limanın genel hizmet kapasitesini daha da artıracağını, lojistik maliyetlerini düşüreceğini, yatırımları ve istihdamı artıracağını, ülkenin güneybatı bölgesindeki ekonomik kalkınmayı destekleyeceğini söyledi.

CRCC Yönetim Kurulu Başkanı Dai Hegen, şirketin çevreci inşaat uygulamalarını benimseyeceğini ve projenin yüksek kalitede hayata geçirilmesini sağlamak için yerel ortaklarla işbirliğini güçlendireceğini belirtti. Dai ayrıca Mongla Limanı'nı Bengal Körfezi'ne bağlayan ve daha geniş Güney Asya bölgesine hizmet veren modern bir denizcilik merkezine dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Yüklenici şirkete göre proje kapsamında 20.000 detveyt ton kapasiteli iki konteyner rıhtımı, destekleyici depolama sahaları ve yardımcı tesisler inşa edilecek, ayrıca 49 adet liman işleme ekipmanı temin edilerek kurulacak.

Yıllık yaklaşık 350.000 TEU'luk işleme kapasitesine sahip olacak projenin sözleşmede öngörülen inşaat süresi 42 ay olarak belirlendi.

Kaynak: Xinhua
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Galatasaray'da Osimhen şoku! İşte kaçıracağı maçlar ve dönüş tarihi

Galatasaray'da Osimhen şoku! İşte kaçıracağı maçlar ve dönüş tarihi
Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi! Fenerbahçe'de şok ayrılık

Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi

Günlük ve saatlik ev kiralayanları tedirgin eden tehlike

Günlük ve saatlik ev kiralayanları tedirgin eden tehlike
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da zemin sorunu için İngiliz firmayla anlaşıldı

Taraftarı illallah ettiren olay sonrası düğmeye basıldı!
Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! Cep harçlığı yüzde 50 artacak11

Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! Ödemeler yüzde 50 artacak
Emeklilere zamda sürpriz formül! Herkesi ilgilendiriyor, tarih verildi15

Emeklilere zamda sürpriz formül! Herkesi ilgilendiriyor, tarih verildi
İçişleri Bakanı Çiftçi duyurdu: En az 10 bin polis alımı yapılacak

Binlerce aday bekliyor! Bakan alınacak polis sayısını açıkladı
Emre Belözoğlu'ndan İsmail Kartal sorusuna tek cümlelik yanıt

Emre'den İsmail Kartal sorusuna tek cümlelik yanıt
Hırsı başını yedi! Fatma Betül Sayan Kaya'nın Süleyman Soylu'ya yaptığına bakın46

Hırsı başını yedi! Fatma Betül'ün Süleyman Soylu'ya yaptığına bakın
Fatma Betül Sayan Kaya'yı tutuklamaya götüren 3 kritik delil15

Fatma Betül Sayan Kaya'yı tutuklamaya götüren 3 kritik delil