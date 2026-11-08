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Samsun Atakum'da toprak kayması, 54 kişinin yaşadığı apartmanda çatlak oluşturdu

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Samsun'un Atakum ilçesinde yapımı süren inşaat alanındaki toprak kayması, bitişiğindeki 7 katlı apartmanın bazı bölümlerinde çatlaklara yol açtı. Toplam 54 kişinin yaşadığı apartmandaki bazı aileler kendi istekleriyle tahliye edilirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Samsun'un Atakum ilçesinde yapımı devam eden inşaat alanında meydana gelen toprak kayması nedeniyle bitişiğindeki 7 katlı apartmanın bazı bölümlerinde çatlaklar oluştu.

Alanlı Mahallesi 3422. Sokak'ta bulunan 19 haneli Alan Apartmanı'nın sol tarafındaki inşaat alanında, yağışların etkisi ve arazinin eğimli yapısı nedeniyle toprak kayması meydana geldi.

Toprak kayması sonucu apartmanın bahçe istinat duvarı ve otopark bölümünde çökmeler ve yarıklar oluşurken, binanın bazı bölümlerinde de çatlaklar meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, Atakum Belediyesi ve polis ekipleri sevk edildi.

AFAD Deprem Risk Azaltma Şube Müdürlüğünden bir jeoloji mühendisi ve bir inşaat mühendisi ile Atakum Belediyesi ekipleri alanda ve binada inceleme yaptı.

Toplam 54 kişinin yaşadığı apartmandaki bazı aileler kendi istekleriyle binayı tahliye etti.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, belediye ekipleri tarafından bölgede gerekli güvenlik tedbirleri alınarak çalışmalara başlandı.

Kaynak: AA
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