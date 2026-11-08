Afyonkarahisar Emirdağ'da otomobil direğe çarpıp takla attı, 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar Emirdağ'da otomobil direğe çarpıp takla attı, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobil önce kaldırımdaki aydınlatma direğine, ardından inşaat önündeki tuğlalara çarparak takla attı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı; yaralıların araçtan kendi imkanlarıyla çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Emirbaba Mahallesi'nde 03 DF 545 plakalı otomobil, önce kaldırımdaki aydınlatma direğine, ardından inşaatın önündeki tuğlalara çarptı.
Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil ters döndü.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde yaralıların araçtan kendi imkanlarıyla çıkmaları yer alıyor.
Kaynak: AA