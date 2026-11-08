Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Afyonkarahisar Emirdağ'da otomobil direğe çarpıp takla attı, 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobil önce kaldırımdaki aydınlatma direğine, ardından inşaat önündeki tuğlalara çarparak takla attı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı; yaralıların araçtan kendi imkanlarıyla çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Emirbaba Mahallesi'nde 03 DF 545 plakalı otomobil, önce kaldırımdaki aydınlatma direğine, ardından inşaatın önündeki tuğlalara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil ters döndü.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde yaralıların araçtan kendi imkanlarıyla çıkmaları yer alıyor.

Kaynak: AA
Bu haber 14 sitede yayınlandı.
İsrail askerlerinin kontrolünde okulun girişine çöp döktüler21

İnsanlık ayıbının geldiği son nokta!
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karadeniz'de palamut tezgahlardan çekiliyor! Fiyatı 75-100 TL'den 125-150 TL'ye çıktı

Palamuda veda vakti geldi! Tezgahta fiyatı 150 liraya dayandı
Nursema geri döndü, Kızılcık Şerbeti'nin reytingleri fırladı

Nursema döndü, Kızılcık Şerbeti'nde dengeler değişti!
Önce direğe ardından tuğlalara! Otomobilin takla attığı kaza anı kamerada

Yok böyle kontrolden çıkış! Dehşete düşüren anlar kamerada
Bartın'da domuz avında acı olay! İddiaya göre yabani hayvan sandığı kuzenini vurarak öldürdü

Avda çalılardan gelen sese ateş etti! Vurduğu kişi kuzeni çıktı
Gazze'de yürek yakan manzara! 70 bin çadırı su bastı

Çaresizliğin fotoğrafı!
Sanayi ustasından kış uyarısı! Bin liralık antifrizden kaçan 60 bin lira ödeyebilir

Bin liralık bakımı atlayan 60 bin lira ödeyebilir! Usta uyardı
Bakan Işıkhan'dan emekli ve asgari ücretliye müjde: Güzel haberlerimiz olacak

Bakan Işıkhan tarih verip duyurdu: Güzel müjdelerimiz olacak