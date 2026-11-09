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BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,58 artışla 11.549,65 puana yükseldi

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BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,58 değer kazanarak 11.549,65 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 1,85 artarken sektör endekslerinde en çok kazandıran yüzde 3,73 ile bilişim, en fazla kaybettiren yüzde 0,69 ile inşaat oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,58 değer kazanarak 11.549,65 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 67,05 puan ve yüzde 0,58 artışla 11.549,65 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 59,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,85, holding endeksi yüzde 0,60 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,73 ile bilişim, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,69 ile inşaat oldu.

Küresel piyasalar, petrol fiyatlarındaki gerileme ve geçen haftaki sert satışların ardından gelen tepki alımlarıyla karışık seyrederken gözler ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bankacılık hisseleri öncülüğünde genele yayılan alımlarla alıcılı bir seyir izliyor.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de toptan eşya stokları, tüketici enflasyon beklentileri ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.700 ve 11.800 puanın direnç, 11.400 ve 11.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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