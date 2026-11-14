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Kastamonu Taşköprü'de iki kamyon arasına sıkışan işçi Ekrem Acar hastanede öldü

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Kastamonu Taşköprü'de iki kamyon arasına sıkışan işçi Ekrem Acar hastanede öldü
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Kastamonu Taşköprü'de inşaat şantiyesinde iki kamyon arasına sıkışan 42 yaşındaki işçi Ekrem Acar yaralandı. Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Acar, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı; soruşturma başlatıldı.

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde iki kamyonun arasına sıkışan inşaat işçisi Ekrem Acar (42), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Kornapa köyü mevkisindeki inşaat şantiyesinde meydana geldi. İnşaat işçilerinden Ekrem Acar, iki kamyonun arasında sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Acar, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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