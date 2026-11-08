Zeytinburnu'nda inşaat merdiveninden düşen 57 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Vehbi DEMİR - Tolga DEMİR / ZEYTİNBURNU'nda inşaat halindeki binanın merdivenlerinden düşen işçi İlhan Cemaloğlu (57), olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay, 5 Kasım saat 16.45 sıralarında Seyitnizam Mahallesi G/4 Sokak'taki inşaatta meydana geldi. Merdivenlerde çalışan İlhan Cemaloğlu, henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybederek düştü. Olayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerini yaptığı kontrollerde Cemaloğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Cemaloğlu'nun cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Öte yandan olayla ile ilgili soruşturma başlatıldı. Mahalleli, "Adam inşaatçı, kalıp çakarken düşmüş, ölmüş. Dengesini kaybetmiş, başı dönmüş diyenler de var" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı