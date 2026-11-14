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Kastamonu Taşköprü'de iki kamyon arasında sıkışan işçi hastanede kurtarılamadı

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Kastamonu Taşköprü'de iki kamyon arasında sıkışan işçi hastanede kurtarılamadı
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Kornapa köyündeki inşaat şantiyesinde çalışan bir işçi, iki kamyon arasında sıkışması sonucu ağır yaralandı. Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılan işçi müdahalelere rağmen kurtarılamadı; cenazesi morga kaldırıldı, soruşturma sürüyor.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde iki kamyonun arasına sıkışan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Kornapa köyünde inşaat şantiyesinde çalışan Ekrem Acar, iki kamyonun arasında sıkışması sonucu ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Ekrem Acar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acar'ın cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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