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Adıyaman'da inşaat bodrumundaki cesedin kayıp yaşlı adama ait olduğu belirlendi

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Adıyaman'da inşaat bodrumundaki cesedin kayıp yaşlı adama ait olduğu belirlendi Haber Videosunu İzle
Adıyaman'da inşaat bodrumundaki cesedin kayıp yaşlı adama ait olduğu belirlendi
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Adıyaman’da 7 Kasım'da 5 katlı inşaatın bodrum katında bulunan erkek cesedinin, 4 gündür kayıp olarak aranan 80 yaşındaki adama ait olduğu belirlendi. Adamın bilinmeyen nedenle inşaata girip asansör boşluğundan bodruma düştüğü tahmin ediliyor, soruşturma sürüyor.

Adıyaman'da, 7 Kasım tarihinde 5 katlı inşaatın bodrum katında bulunan erkek cesedinin kayıp olarak aranan yaşlı adama ait olduğu belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi 151. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı yapımı devam eden bir inşaattın bodrum katında, 7 Kasım tarihinde yerde hareketsiz yatan bir şahsın olduğunu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermiş ve olay yerine sağlık ekipleri, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti. Olay yerine gelen ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini belirlemiş ve cenaze yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırılmıştı. Yapılan araştırmalar sonucunda bulunan erkek cesedinin 4 gündür her yerde kayıp olarak aranan 80 yaşındaki 4 çocuk babası Hasan Çavuş'a ait olduğu belirlendi. Hasan Çavuş'un henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı inşaata girdiği ve burada asansör boşluğundan bodruma düştüğü tahmin edilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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