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Milletvekili Tatar’dan Şırnak-Van yolu şantiyesinde inceleme

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Milletvekili Tatar’dan Şırnak-Van yolu şantiyesinde inceleme
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AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, bölgede sağlanan huzur ortamının ardından yapımı devam eden Şırnak-Van yolu inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Ak Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, bölgede sağlanan huzur ortamının ardından yapımı devam eden Şırnak- Van yolu inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Şırnak ve bölge ekonomisi ile ulaşımı için stratejik öneme sahip olan Şırnak-Van Yolu Projesindeki çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, şantiye alanını ziyaret ederek yürütülen saha çalışmaları ve projenin son durumu hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Milletvekili Arslan Tatar, bölgede tesis edilen huzur ve güven ikliminin ekonomik ve fikri yatırımlarla kalıcı hale getirileceğini vurguladı. Tatar, "Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte bölgemizde güçlenen huzur ve güven ortamını, yeni yatırımlar ve kalıcı eserlerle taçlandırmakta kararlıyız. Şırnak-Van yolunda çalışmalarımız halihazırda tüm hızıyla devam ediyor" dedi.

Projenin en kısa sürede tamamlanarak bölge halkının hizmetine sunulacağını belirten Tatar, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, AK Parti olarak Şırnak-Van yolunu tamamlamakta son derece kararlıyız. Şırnak'ımızı ve bölgemizi kalkındıracak projeleri hızlandırmak, hemşehrilerimizi yeni yatırımlarla buluşturmak ve devam eden eserlerimizi nihayete erdirmek için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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