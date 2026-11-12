Erzurum'da inşaat mühendisleri kamuda ücret ve özlük kaybına çözüm istedi

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Erzurum'da Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası Erzurum Şubesi, basın açıklaması düzenleyerek mesleki sorunlarının çözümünü istedi.

İnşaat Mühendisleri Odası Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Sağıroğlu, Lalapaşa Kent Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasında, inşaat mühendislerinin, ülkenin köprülerini, barajlarını, yollarını, konutlarını, okullarını, hastanelerini inşa ettiğine işaret etti.

Mesleğin öneminden bahseden Sağıroğlu, kamuda çalışan meslektaşlarının, üstlendikleri ağır teknik, hukuki ve mali sorumluluklara rağmen hak ettikleri ücret ve özlük haklarından yoksun bırakıldığını iddia etti.

Sağıroğlu, meslektaşlarının ek gösterge, özel hizmet tazminatı, ek ödemeler ve emekliliğe yansıyan haklar bakımından da kayıp yaşadığını ileri sürdü.

Kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası çatısı altında, mühendislik bilgi ve birikimini toplumun yararına sunma sorumluluğuyla hareket ettiklerini anlatan Sağıroğlu, güvenceli çalışma koşulları, ücret artışı, genç mühendisler için iş ve bağımsız, etkin, kamusal niteliği güçlü bir yapı denetim sistemi istediklerini belirtti.

Açıklamanın ardından "Bir şantiye, bir şef", "Emeğimize, mesleğimize, geleceğimize sahip çıkıyoruz" pankartları taşıyan inşaat mühendisleri, mavi ve beyaz balonları gökyüzüne bıraktı.

Kaynak: AA