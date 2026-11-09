Samsun'da inşaat kazısının ardından toprak kaydı, 7 katlı apartman boşaltılıp mühürlendi! 'Felaket göz göre göre geldi'

Samsun'un Atakum ilçesinde, inşaat alanında yapılan kazı sırasında meydana gelen toprak kayması nedeniyle bahçe istinat duvarı ve otopark bölümü çöken 7 katlı apartmanın sakinleri tahliye edildi. Apartmanda oturan Zeynep Güngör, yaklaşık 2 aydır yetkili kurumlara başvuruda bulunduklarını belirterek, "Felaket, 'geliyorum' dedi. Göz göre göre de geldi" dedi.

Atakum ilçesi Alanlı Mahallesi 3422. Sokak'ta bulunan 7 katlı Alan Apartmanı'nın önündeki inşaat alanında, dün saat 08.00 sıralarında toprak kayması meydana geldi. Yağış ve arazinin eğimli yapısının da etkisiyle yaşanan kayma sonucu apartmanın bahçe istinat duvarı ve otopark bölümü çöktü. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Atakum Belediyesi ve polis ekipleri sevk edildi. AFAD Deprem Risk Azaltma Şube Müdürlüğü ve belediye ekipleri bölgede inceleme yaptı. İncelemenin ardından Atakum Belediyesi binayı tahliye ederken, bina tedbir amacıyla mühürlendi.

RUHSATIN İPTALİ İÇİN DAVA AÇMIŞLAR

Bitişikteki arsada yapılacak inşaatla ilgili yaklaşık 2 ay önce yetkili kurumlara başvurduklarını belirten apartman sakinlerinden Zeynep Güngör, "Belediyenin bize verdiği cevaplarda ruhsatının geçerli olduğunu, yapabilecekleri bir şey olmadığını söylediler. Onun akabinde biz Samsun 2. İdare Mahkemesi'ne ruhsatın iptali için dava açtık" diye konuştu.

MALIMIZDAN OLACAĞIZ KORKUSU

Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmamasının sevindirici olduğunu ancak maddi zarar oluştuğunu söyleyen Güngör, "Herkes dün geldi burada toplanıp inceleme yapıldı. Allah'tan bina kayıp, insanların canına bir şey olmadı. Kim verecekti bunun hesabını bilmiyorum. Ama tabii ki burada yine büyük bir maddi zarar var. Bilemiyoruz belki de binaya komple mühür vurulacak, oturulamaz ruhsatı verilecek ve malımızdan olacağız. Öncelikle aşağıdaki arsanın sahibi, müteahhittin buradaki duyarsızlığından çok rahatsızız ve şikayetçiyiz" diye konuştu.

KAZIDAN ÖNCE ÖNLEM ALINMALIYDI

Toprak kaymasının inşaat alanındaki kazı sonrasında meydana geldiğini ifade eden Güngör, "Binanın alt tarafında yapılan inşaat kazısından sonra toprak kayması oldu. Öne doğru boşalınca, bizim buradaki yükü kaldıramadı. Çünkü oranın kazılmadan önce projesiyle kazıklı bir şekilde önce önlemini alıp, yani bizim binanın güvenliğini alıp, ondan sonra kazıya başlanması gerekiyordu. Köy usulü oradan toprağı kaldırıp bizim binanın önünü yani istinat duvarının önünü boşaltında felaket, geliyorum dedi. Göz göre göre geldi. Binada 19 daire var. Sanıyorum iki tanesi boş, gerisi hepsi dolu yaşayan insanlar var. Çoluk çocuk, ailecek. Herkes mağdur oldu. Bakın şu an nerelerde kalıyorlar bilmiyorum. Ben mesela akrabamda kalıyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı