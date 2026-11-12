Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kütahya Altıntaş'ta 5 metre yükseklikten düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya Altıntaş'ta Eymir köyündeki inşaatta çalışan işçi, yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Sağlık ve jandarma ekipleri, işçinin olay yerinde öldüğünü belirledi; cansız bedeni Altıntaş Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde bir binanın inşaatından düşen işçi yaşamını yitirdi.

Eymir köyünde bir binanın inşaatında çalışan Ahmet Turan (46), yaklaşık 5 metre yükseklikten zemine düştü.

Turan'ın düştüğünü görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaptıkları kontrolde Turan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Evli ve iki çocuk babası Turan'ın cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Altıntaş Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Yıllardır Emre Altuğ olarak tanıyoruz! İlk adı bakın neymiş

Yıllardır Emre Altuğ olarak tanıyoruz! Kullanmadığı bir ismi daha var

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Macron'un gözleri önünde iki asker yere yığıldı! Tören yarıda kesildi

Macron'a soğuk duş! Karşılama töreninde hiç beklemediği bir şey oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31 Liderler Zirvesi'nde imza! Anı panosuna adını yazdı

Antalya'daki dev zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel imza
Putin'in asıl planı ortaya çıktı! Hedef aslında Ukrayna değil

Plan deşifre oldu! Hedefi Ukrayna değilmiş
Emekliye ocakta iki aşamalı zam! Yeni rakam hesaplandı

Milyonların beklediği zam için yepyeni formül! Yeni rakam hesaplandı
Karlı dağda 3 gün kayıp kalan kuzu kendi kendine eve döndü! Saç kurutma makinesiyle ısıttılar

Karlı dağda 3 gün kayıptı! Kapıya karlar içinde gelip meledi
Erdoğan 'Bekletmeyin' dedi! Mustafa Sarıgül'ün dokunulmazlığı kaldırılabilir

Erdoğan talimatı verdi! Çanlar Mustafa Sarıgül için çalmaya başladı
Galatasaray'ın gözü Fenerbahçeli yıldızda! Bedava alacaklar

Bu görüntü sonrası harekete geçildi! Ortalık fena karışacak