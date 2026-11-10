İnşaat işçilerinden duygulandıran hareket! 9'u 5 geçe iskelede Ata'ya saygı için durdular

İnşaat işçilerinden duygulandıran hareket! 9'u 5 geçe iskelede Ata'ya saygı için durdularGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde Tokat’ta düzenlenen törenle anıldı. Cumhuriyet Meydanı’ndaki tören, Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılmasıyla başladı. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte trafikteki sürücüler ve yayalar saygı duruşunda bulundu. Tokat Valiliği binasının inşaatında iskelede çalışan işçiler de işi bırakarak iskele üzerinde saygı duruşuna geçti.
Tokat’ta 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi. Kentte saat 09.05'te hayat dururken, iskelede çalışan inşaat işçileri de Ulu Önder’i saygıyla andı.
ÇELENK SUNMA TÖRENİ
Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen tören, Vali Abdullah Köklü, 48. Piyade Alay Komutanı Albay Mustafa Ceylan, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ve siyasi parti temsilcilerinin Atatürk Anıtı’na çelenk bırakmasıyla başladı.
SAAT 09.05'TE HAYAT DURDU
Saatler 09.05'i gösterdiğinde çalan sirenle birlikte saygı duruşuna geçildi. Trafikteki sürücüler ve yayalar da yerlerinde durarak Atatürk’ü andı.
İŞÇİLER İSKELEDE SAYGI DURUŞUNA GEÇTİ
Tokat Valiliğinin 4 katlı binasının inşaatında iskelede çalışan işçiler, sirenlerin çalmasıyla birlikte işi bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.
TÖREN İSTİKLAL MARŞI İLE SONA ERDİ
Tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla tamamlandı.