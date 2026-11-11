Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İş adamı ticaret için gittiği ülkede kayboldu! 5 aydır tek ses yok

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İş adamı ticaret için gittiği ülkede kayboldu! 5 aydır tek ses yok
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İnşaat malzemesi ticareti için Fildişi Sahili'ne giden 52 yaşındaki iş insanı Süleyman Kaplan'dan 19 Haziran'dan bu yana haber alınamıyor. Son görüşmesinde kardeşine tehdit edildiğini anlatan 4 çocuk babası Kaplan'ın akıbeti bilinmezken, 73 yaşındaki annesi Şaziye Üstünler gözyaşları içinde yardım istedi. Acılı anne, "Oğlumu bana bulun, ne olur sizden rica ediyorum" sözleriyle yetkililere seslendi.

Fildişi Sahili'ne iş yapmak amacıyla giden evli ve 4 çocuk babası Süleyman Kaplan'ın kaybolması ailesini perişan etti. 5 Mayıs 2026 tarihinde ülkeye giden Kaplan, 19 Haziran'da kardeşi Danyal Kaplan ile yaptığı son görüşmenin ardından sırra kadem bastı. Aylardır kendisinden haber alınamayan iş insanının ailesi, gelecek iyi bir haberi bekliyor.

SON GÖRÜŞMESİNDE TEHDİT EDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

İnşaat malzemeleri ticareti yapan Süleyman Kaplan, 19 Haziran'da kardeşi Danyal Kaplan ile yaptığı görüşmede bazı kişiler tarafından tehdit edildiğini söyledi. Gönderdiği inşaat malzemeleri ve aracıyla ilgili sorunlar yaşadığını anlatan Kaplan ile bu görüşmenin ardından bir daha iletişim kurulamadı.

Ailesi, Kaplan'ın başına ne geldiğini öğrenmeye çalışırken, 52 yaşındaki iş insanının akıbetine ilişkin belirsizlik sürüyor.

73 YAŞINDAKİ ANNENİN FERYADI YÜREK DAĞLADI

Oğlundan aylardır haber alamayan 73 yaşındaki Şaziye Üstünler, yaşadığı çaresizliği gözyaşları içinde anlattı. Oğlunun sesini bir kez olsun duyabilmek ve kendisine kavuşmak istediğini söyleyen acılı anne, yetkililere yardım çağrısında bulundu.

Üstünler, "Fildişi Sahili'nde kaçırıldı. 5 aya girdik. Sesini duymuyoruz, kendini görmüyoruz. Bir anayım, herkes anadır, herkes babadır. Ben oğlumun sesini 6 aydır duyamıyorum. Oğlumu bana bulun, ne olur sizden rica ediyorum. Hiç görüşemedik, sesini duymadık. Fildişi Sahili'nde kaçırıldı, gasp edildi benim oğlum. Sesini duyamıyoruz. En son 14 Haziran'da ben görüştüm. 14 Haziran'dan sonra ne sesini duyduk ne kendini görebildik. 5 ay neler yaşıyoruz, görüyorsunuz. Ağlamaktan, sızlamaktan bittik." ifadelerini kullandı.

AİLESİNDEN HABER BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Anne Şaziye Üstünler'in oğluyla son görüşmesi 14 Haziran'da gerçekleşirken, kardeşi Danyal Kaplan'ın Süleyman Kaplan ile 19 Haziran'da iletişim kurduğu belirtildi. O tarihten bu yana kendisinden haber alınamayan 4 çocuk babasının ailesi, yetkililerden yardım bekliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Boşanmak için servet harcamış! Bill Gates'in eski eşi Melinda Gates'in ada sırrı

Zenginin boşanması da böyle olur! Geceliği 132 bin dolara ada tutmuş
Üst düzey yöneticiyi otelde böyle bastılar! İğrenç planı bozuldu

Üst düzey ismi otelde böyle bastılar! İğrenç plan son anda bozuldu
Arda Güler'den resital! O anlara LaLiga bile kayıtsız kalamadı

Yaptıklarına LaLiga bile kayıtsız kalamadı
El Salvador ordusundan Haiti'de çetelere ağır darbe! 20 kişiyi öldürdüler

Çete liderinin evine gökten ölüm yağdı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

93 yaşındaki kadını dolandırmaya kalktı, kapıya gelince hayatının şokunu yaşadı

93 yaşındaki kadını dolandırmaya kalktı, kapıya gelince hayatının şokunu yaşadı
Akaryakıtta çifte indirim müjdesi

Gece yarısı indirim geliyor! Rakam netleşti
Ali Koç’tan 2027 uyarısı: Zorunlu olmayan yatırımları ertelemek faydalı olabilir

Ali Koç’tan 2027 için 'temkin' çağrısı: Ertelemek faydalı olabilir
Tam 32 yıldır üretiliyordu! Otomotiv devi fişini çekti

Otomobil dünyasında bir devir kapandı! 32 yıllık efsane tarih oldu
Ankara-Konya yolunda EGO otobüsü refüje çarpıp devrildi! Şoför hastaneye kaldırıldı

Kontrolden çıkan EGO otobüsü devrildi! Şoför hastaneye kaldırıldı
Atış poligonunda intihara kalkıştı17

Poligonda kan donduran anlar kamerada
Her vaazı olay oluyor! 'Silivri soğuktur' diyenlere yanıtı bomba

"Silivri soğuktur" diyenlere yanıtı bomba