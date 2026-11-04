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Beşiktaş Etiler'de binanın istinat duvarı yıkıldı, mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

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Beşiktaş Etiler Mahallesi Yanarsu Sokak'taki 4 katlı binanın girişindeki istinat duvarı ve merdivenlerin bir kısmı, bitişikteki inşaat alanına doğru kayarak yıkıldı. İtfaiye ekipleri, merdivenlerin çökmesi nedeniyle binada mahsur kalan 2 kişiyi çıkardı; hasar tespiti yapılıyor.

Beşiktaş'ta 4 katlı binanın girişindeki istinat duvarı ve merdivenlerin bir kısmı yıkıldı, içeride kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Etiler Mahallesi Yanarsu Sokak'taki 4 katlı binanın girişindeki istinat duvarı, bitişikteki inşaat alanına doğru kayarak yıkıldı. İstinat duvarıyla birlikte girişteki merdivenlerin bir kısmının da yıkıldığı binada hasar oluştu.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erleri, merdivenlerin çökmesi nedeniyle binada mahsur kalan 2 kişiyi dışarı çıkardı.

Eşiyle birlikte tahliye edilen Emre Kunt, gazetecilere, bodrum katında oturduğunu, merdivenlerdeyken çok büyük bir ses duyduklarını söyledi. Kunt, "Yan apartman yıkıldı zannettik. Çıktık ki kapının önü yıkılmış, binada mahsur kaldık. Binada başka kimse yoktu. Allah'tan bina çökmedi. Durum nedir bilmiyoruz, hasar tespiti yapılıyor. " dedi.

Kaynak: AA
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