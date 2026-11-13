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TÜİK'e göre inşaat üretim endeksi Eylül'de yıllık yüzde 6,3 geriledi

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TÜİK'in Eylül ayı İnşaat Üretim Endeksi verilerine göre inşaat üretimi yıllık yüzde 6,3, aylık yüzde 2,7 azaldı. Bina inşaatı endeksi yıllık yüzde 9,3 gerilerken bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 12,7 arttı.

Eylül ayında inşaat üretimi yıllık yüzde 6,3, aylık yüzde 2,7 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı İnşaat Üretim Endeksi verilerini açıkladı. İnşaat üretimi yıllık yüzde 6,3 azaldı. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, Eylül ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 12,7 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 8,9 azaldı.

İnşaat üretimi aylık yüzde 2,7 azaldı. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, Eylül ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,9 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,3 azaldı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 4 azaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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