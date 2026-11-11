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TÜİK verilerine göre ciro endeksi 2026 Eylül'de yıllık yüzde 28,5 arttı

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TÜİK verilerine göre ciro endeksi 2026 Eylül'de yıllık yüzde 28,5 arttı
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TÜİK verilerine göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2026 Eylül'de yıllık yüzde 28,5 arttı. Endeks aylık yüzde 2,4 artarken yıllık artış sanayide yüzde 33,4, hizmette yüzde 34,8 oldu.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2026 yılı eylül ayında yıllık yüzde 28,5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı ciro endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2026 yılı eylül ayında yıllık yüzde 28,5 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2026 yılı eylül ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 33,4, inşaat ciro endeksi yüzde 28,3, ticaret ciro endeksi 24,5, hizmet ciro endeksi yüzde 34,8 artış gösterdi.

TOPLAM CİRO AYLIK YÜZDE 2,4 ARTTI

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2026 yılı eylül ayında aylık yüzde 2,4 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2026 yılı Eylül ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 3,6, inşaat ciro endeksi yüzde 1,8, ticaret ciro endeksi yüzde 1,8, hizmet ciro endeksi yüzde 2,6 arttı.

Kaynak: ANKA
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