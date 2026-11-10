ASO, TMB heyetiyle inşaat sektörünü ve ENR listesindeki 49 Türk firmayı değerlendirdi

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren ve Yönetim Kurulu Üyelerini konuk etti. ASO Başkan Ardıç, "İnşaat sektörünü ülkemizin üretim ve kalkınma gücünün ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz" dedi.

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye Müteahhitler Birliği (TBM) Başkanı Erdal Eren ve Yönetim Kurulu Üyelerini konuk etti. ASO Meclis Başkanı İhsan Çetinceviz ve ASO Yönetim Kurulu Üyelerinin de yer aldığı ziyarette inşaat sektörünün Türk sanayisine katkısı ve Türk müteahhitlik sektörünün uluslararası alandaki başarıları değerlendirildi.

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç konuşmasına, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren ve Yönetim Kurulu Üyelerini Ankara Sanayi Odası'nda ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı.

"ASO'nun gücü ortak emek ve güvenden geliyor"

Odanın seçim sürecini güçlü bir birlik ve beraberlik içerisinde tamamladığını belirten Ardıç, "Meslek komitelerimizin tamamında listelerimiz üyelerimizin desteğiyle seçildi. Meclis üyelerimizin güveniyle yeniden Başkanlık görevini üstlendik. Ankara Sanayi Odası olarak dayanışmanın en güçlü örneklerinden birini ortaya koyduk. Bu güven, yeni dönemde hepimizin çalışma azmini ve sorumluluğunu daha da artırıyor. ASO'nun gücü, ortak emeğimizden ve birbirimize duyduğumuz güvenden geliyor" dedi.

İnşaat sektörünün ekonominin lokomotif sektörlerinden biri olduğunu vurgulayan Ardıç, "Hayata geçirdiğiniz her proje, sanayinin pek çok kolunda üretimi, istihdamı ve ticareti harekete geçiriyor. Bu nedenle sektörünüzün gücünü, ülkemizin üretim ve kalkınma gücünün ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz" dedi.

"Müteahhitlik firmalarımızla gurur duyuyoruz"

Yurt dışında gerçekleştirilen projelerin Türkiye'nin uluslararası alandaki gücüne önemli katkılar sağladığını belirten Ardıç, "ENR'nin 2026 yılı "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitlik Firması" listesinde Türkiye'den firma sayısının 45'ten 49'a yükselmesi, bu gücün önemli bir göstergesi. Bu firmaların 22'sinin Ankara merkezli olması ise Başkentimiz adına ayrı bir gurur kaynağı. Bu başarıda emeği olan tüm firmalarımızı ve sektörümüze öncülük eden Türkiye Müteahhitler Birliğimizi yürekten kutluyorum" dedi.

"Müteahhitlik sektörünün aso'daki temsili daha da güçlendi"

Müteahhitlik sektörünün ASO'daki temsilinin yeni dönemde güçlendiğini aktaran Ardıç, İnşaat ve Tesisat Müteahhitleri ile Altyapı Müteahhitleri komitelerinin yanı sıra yeni kurulan 41 No'lu Yapısal ve Teknik Müteahhitlik Hizmetleri Sanayii Komitesiyle sektörün Oda bünyesinde üç meslek komitesiyle temsil edildiğini belirtti.

İnşaat sektörünün ASO bünyesindeki 41 meslek komitesinin tamamıyla doğrudan etkileşim içerisinde olduğunu vurgulayan Ardıç, sektördeki büyüme ve daralmanın sanayinin diğer kollarını da doğrudan etkilediğini ifade etti.

Ardıç sözlerini şöyle devam etti:

"Birbirimizi dinlemeye, tecrübelerimizi paylaşmaya ve birlikte çözüm üretmeye her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Birlik ve beraberlik içinde, ortak akıl ve istişareyle ülkemizin kalkınmasına en güçlü katkıyı sunmak için çalışacağız."

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren ise Ankara Sanayi Odası ile iş birliğinin önemine dikkati çekerek, iki kurum arasındaki iletişim ve dayanışmanın geliştirilmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti. TMB Başkanı Eren, ASO tarafından düzenlenecek toplantı, etkinlik ve organizasyonlarda Türkiye Müteahhitler Birliği olarak yer almaya, ortak istişare ve iş birliği zeminini güçlendirmeye hazır olduklarını belirterek, Ankara sanayisinin gelişimine katkı sağlayacak çalışmalarda ASO ile birlikte hareket etmeye önem verdiklerini dile getirdi.

Ziyarette; ASO Başkan Yardımcıları Mete Çağlayan ile Ercan Ata, ASO Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Osmanbeyoğlu, Burcu Özbozkurt, Ertuğrul Onat, Hasan Cem Taşkaldıran, ASO Meclis Üyeleri Erhan Yalçın, Mehmet Özbulut, Çiğdem Işık Özger, Neslihan İrvana, TMB Başkan Vekilleri Deha Emral ile Süheyla Çebi Karahan, TMB Murahhas Üyesi Kartal Usluel, Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Yenigün, Genel Sekreter Fuat Kasımcan ve ASO Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Yaman da yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı