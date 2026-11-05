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Arnavutköy'de işçi konteynerinde çıkan yangın 4 konteyneri kullanılamaz hale getirdi

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Arnavutköy'de işçi konteynerinde çıkan yangın 4 konteyneri kullanılamaz hale getirdi Haber Videosunu İzle
Arnavutköy'de işçi konteynerinde çıkan yangın 4 konteyneri kullanılamaz hale getirdi
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Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi'ndeki inşaat alanında işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın, bitişikteki 3 konteynere sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 4 konteyner kullanılamaz hale gelirken can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

ARNAVUTKÖY'de inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve bitişiğinde bulunan 3 konteynere daha sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 07.20 sıralarında Karlıbayır Mahallesi Yücealp Sokak'ta bulunan bir inşaat alanında çıktı. Edinilen bilgiye göre, inşaat işçilerinin konakladığı konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Alevler kısa sürede büyüyerek bitişikteki 3 konteynere daha sıçradı. Panikleyen İçişler uyuyan arkadaşlarını da uyandırarak kısa sürede konteynerleri boşaltı. İşçilerin ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

4 KONTEYNER KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayda, 4 işçi konteyneri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yangının elektrikli sobadan çıkmış olabileceğini değerlendirirken kesin nedenin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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