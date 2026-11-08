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Afyonkarahisar Emirdağ'da kontrolden çıkan otomobil takla atarak 2 kişiyi yaraladı

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Afyonkarahisar Emirdağ'da kontrolden çıkan otomobil takla atarak 2 kişiyi yaraladı
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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, önce aydınlatma direğine ardından inşaat önündeki tuğlalara çarparak takla attı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı; yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'ın kontrolden çıkan otomobilin elektrik direğini devirip ardından kaldırımdaki tuğlalara çarparak takla attığı anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Emirdağ ilçesine bağlı Emirbaba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 03 DF 545 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırımdaki aydınlatma direğine, ardından inşaat önünde bulunan tuğlalara çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil ters dönerek durabildi. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada yaralıların kendi imkanları ile araç içerisinden çıktıkları gözlendi.

Kazayla ilgili güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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