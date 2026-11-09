Gürsu'da Kent Meydanı projesi için 16 sondaj kuyusu açılacak

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Gürsu Belediyesi tarafından hayata geçirilmesi planlanan Kent Meydanı projesinde, inşaat öncesi hazırlıklar kapsamında zemin etüdü ve sondaj çalışmalarına başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kamulaştırma çalışmalarının ardından projenin önündeki son engel olan eski PTT binasının yıkımı gerçekleştirildi. Böylece projenin mimari tasarım sürecindeki avan proje aşaması da tamamlandı.

Zemin etüdü çalışmaları kapsamında, 25 metre derinliğinde 16 sondaj kuyusu açılarak, alanın zemin özellikleri ve taşıma kapasitesinin incelenmesi planlanıyor.

Gürsu Kent Meydanı projesinin 2027 yılının başında ihale aşamasına geçirilmesi hedefleniyor.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, çalışmaları yerinde inceleyerek, yakınında tescilli bir yapı bulunması nedeniyle Anıtlar Kurulundan gerekli onayın alındığını belirtti.

Sondaj çalışmalarının başladığını aktaran Işık, projenin mimari kısmının tamamlandığını ifade etti.

Kaynak: AA