Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Gürsu'da Kent Meydanı projesi için 16 sondaj kuyusu açılacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gürsu Belediyesi'nin Kent Meydanı projesinde inşaat öncesi zemin etüdü ve sondaj çalışmaları başladı. Eski PTT binasının yıkımının ardından 25 metre derinliğinde 16 sondaj kuyusu açılacak; projenin 2027 yılının başında ihale aşamasına geçirilmesi hedefleniyor.

Gürsu Belediyesi tarafından hayata geçirilmesi planlanan Kent Meydanı projesinde, inşaat öncesi hazırlıklar kapsamında zemin etüdü ve sondaj çalışmalarına başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kamulaştırma çalışmalarının ardından projenin önündeki son engel olan eski PTT binasının yıkımı gerçekleştirildi. Böylece projenin mimari tasarım sürecindeki avan proje aşaması da tamamlandı.

Zemin etüdü çalışmaları kapsamında, 25 metre derinliğinde 16 sondaj kuyusu açılarak, alanın zemin özellikleri ve taşıma kapasitesinin incelenmesi planlanıyor.

Gürsu Kent Meydanı projesinin 2027 yılının başında ihale aşamasına geçirilmesi hedefleniyor.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, çalışmaları yerinde inceleyerek, yakınında tescilli bir yapı bulunması nedeniyle Anıtlar Kurulundan gerekli onayın alındığını belirtti.

Sondaj çalışmalarının başladığını aktaran Işık, projenin mimari kısmının tamamlandığını ifade etti.

Kaynak: AA
Emekliye ek zamda yeni formül! En düşük maaş hesaplandı39

Ek zam için yeni formül! En düşük emekli maaşı hesaplandı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'de esrarengiz hareketlilik! Rus askeri uçağı iniş yaptı

Görüntü İsrail'den! Gece yarısı gizemli uçuş
Lunaparkta eğlence faciaya dönüştü

Tetiğe bastığı an her şey kabusa döndü!
Buse Terim'e babası üzerinden yüklendiler! Cevabı çok sert oldu11

"Fatih Terim'in kızı olmak dışında vasfı yok" sözlerine fena patladı
COP31 bugün Antalya'da başlıyor! Dünyanın geleceği masaya yatırılacak: İşte ilk günün gündemi

Dünyanın kalbi burada atıyor! İnsanlığın kaderi şekillenecek
Mahsun Karaca'dan şaşırtan jigolo bar itirafı: Yönetmenimizle gittik

Ünlü oyuncudan şaşırtan itiraf: Jigolo bara gittim
Yolcuların tepkisine rağmen otoyolda geri manevra! Bir de yaptığını savundu

Yolcuların tepkisine rağmen devam etti, bir de yaptığını savundu
Trump'a sunulan savaş planı sızdı! ABD, İran'ı Irak'tan işgal edebilir18

Türkiye'nin yanı başında işgal senaryosu! Korkunç plan deşifre oldu