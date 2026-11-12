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Tokat'ta inşaat mühendisleri yapı güvenliği ve mesleki sorunlar için çağrı yaptı

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Tokat'ta inşaat mühendisleri yapı güvenliği ve mesleki sorunlar için çağrı yaptı
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İnşaat Mühendisleri Odası Tokat Şubesi Başkanı Mustafa Türker, 81 ilde eş zamanlı yapılan açıklamada mühendislerin ekonomik ve mesleki sorunları ile yapı güvenliği için çağrı yaptı. Türker, bağımsız denetim ve düzenli bina kontrolü istedi.

İnşaat Mühendisleri Odası Tokat Şubesi Başkanı Mustafa Türker, mühendislerin mesleki sorunlarının çözülmesi ve yapı güvenliğinin artırılması çağrısında bulundu.

Meydan Çarşısı'nda düzenlenen basın açıklamasına İnşaat Mühendisleri Odası üyeleri katıldı.

İnşaat Mühendisleri Odası Tokat Şubesi Başkanı Mustafa Türker, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından yürütülen "Talebimiz Geleceğimiz" kampanyası kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı yapılan açıklamada, mühendislerin ekonomik ve mesleki sorunlarına dikkati çekti.

Mühendislik hizmetlerinin yalnızca imza ve evrak işlemi olarak görülmemesi gerektiğini belirten Türker, "Mühendislik bir formalite değildir. Mühendislik, insan yaşamının güvencesidir." dedi.

Türkiye'deki yapı stoğunun kapsamlı şekilde incelenmesi gerektiğini vurgulayan Türker, depremin doğa olayı olduğu ancak yıkımın kader olmadığını söyledi.

Türker, güvenli yapılaşma için bağımsız yapı denetiminin güçlendirilmesini, her şantiyeye bir şef görevlendirilmesini ve binaların düzenli kontrol edilmesini istediklerini anlatarak, "Mühendislerin ücret ve özlük haklarının iyileştirilmesi gerekiyor. Yetkilileri mesleki sorunların çözümü ve vatandaşların güvenli barınma hakkının korunması için harekete geçmeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Basın açıklamasının ardından oda üyeleri, ellerindeki balonları gökyüzüne bıraktı.

Kaynak: AA
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