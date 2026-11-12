URTİM, Global İnşaat Sektöründe Büyümesini Sürdürüyor

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1980 yılında İstanbul'da aile şirketi olarak kurulan URTİM Kalıp ve İskele Sistemleri, 46 yıllık deneyimini uluslararası pazarlardaki güçlü varlığıyla birleştirerek büyümesini sürdürüyor. Kalıp ve iskele sistemleri alanında mühendislik uzmanlığı, üretim kapasitesi ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla faaliyet gösteren şirket, bugüne kadar 72 ülkede 4.000'den fazla projede yer aldı.

İhracatın şirket faaliyetlerindeki payının yaklaşık %80'e ulaşması, URTİM'in uluslararası pazarlardaki konumunu ortaya koyuyor. Şirket, küresel büyüme stratejisi doğrultusunda yeni pazarlarda distribütörlük ağını genişletmeyi ve yüksek kaliteli kalıp ve iskele istemlerine ihtiyaç duyan sektörlerle yeni iş birlikleri geliştirmeyi hedefliyor.

Mühendislik ve Deneyimle Şekillenen Çözümler

URTİM, yıllar içinde konut ve yüksek katlı yapılardan altyapı projelerine, havalimanlarından tersanelere, rafinerilerden endüstriyel tesislere, spor ve kültür yapılarından karmaşık mühendislik projelerine kadar geniş bir uygulama alanında deneyim kazandı.

Şirket, her projeyi yalnızca ürün tedariki olarak değerlendirmek yerine, müşterilerinin teknik ve operasyonel ihtiyaçlarını analiz ederek projeye özel çözümler geliştiriyor. Güvenlik, uygulama verimliliği, lojistik ve maliyet optimizasyonu gibi unsurlar, çözüm geliştirme sürecinin temel bileşenlerini oluşturuyor.

Kalıp, iskele ve tırmanır kalıp sistemlerinden oluşan geniş ürün portföyü; proje mühendisliği ve teknik hizmetlerle desteklenerek müşterilere proje süreçlerinin farklı aşamalarında kapsamlı destek sağlıyor.

Mühendislik Odaklı Teknik Destek

URTİM'in çalışma anlayışının merkezinde mühendislik bulunuyor. Deneyimli teknik ekipleri tarafından proje tasarımı, metraj ve malzeme listelerinin hazırlanması, uygulama projeleri, kalıp sirkülasyon planlaması, statik hesaplamalar ve yük doğrulama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Detaylı montaj planları ve saha eğitimleri, sistemlerin güvenli ve verimli şekilde uygulanmasını desteklerken proje yönetimi ve danışmanlık hizmetleri de müşterilerin projelerini daha etkin yönetmelerine katkı sağlıyor.

Bu çözüm odaklı yaklaşım sayesinde URTİM, farklı ülkelerdeki inşaat ve endüstriyel projelerin ihtiyaçlarına uygun sistemler geliştirirken performans, güvenlik ve maliyet verimliliği arasında doğru dengeyi sağlamayı amaçlıyor.

Uluslararası Standartlarda Kalite ve Üretim

Kalite, URTİM'in üretim felsefesinin temel unsurlarından birini oluşturuyor. Şirket, üretim süreçlerinde uluslararası standartları ve kalite yönetim sistemlerini esas alarak ürün güvenilirliğini ve üretim kalitesini sürekli geliştirmeyi hedefliyor.

URTİM'in sahip olduğu belgeler arasında ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 3834-2 Kaynaklı İmalat Kalite Gereklilikleri bulunuyor. Şirketin ürün ve sistemleri, ilgili uygulama alanlarına yönelik uluslararası standartlar doğrultusunda tasarlanıyor ve üretiliyor.

Araştırma ve geliştirme faaliyetlerine, mühendislik uzmanlığına ve modern üretim teknolojilerine yapılan yatırımlar, URTİM'in gelişim stratejisinde önemli bir yer tutuyor. Deneyimli mühendis kadrosunu gelişmiş üretim altyapısıyla birleştiren şirket, inşaat ve endüstri sektörlerinin değişen ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler geliştirmeye devam ediyor.

72 Ülkede Uluslararası Deneyim

Uluslararasılaşma, URTİM'in büyüme stratejisinin temel unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. Avrupa, Amerika, Orta Doğu, Afrika ve Asya pazarlarında faaliyet gösteren şirket, ihracat odaklı iş modeliyle küresel pazarlardaki varlığını güçlendiriyor.

Bugüne kadar 72 ülkede edindiği deneyim, URTİM'e farklı pazarların koşullarını, proje gereksinimlerini ve müşteri beklentilerini yakından tanıma fırsatı sunuyor. Bu geniş coğrafi deneyim, şirketin farklı inşaat ve endüstriyel uygulamalara uyum sağlayabilen çözümler geliştirmesini destekliyor.

Önümüzdeki dönemde uluslararası büyümesini sürdürmeyi hedefleyen URTİM, özellikle yeni distribütörlük anlaşmalarına odaklanıyor. Şirket, kalite, teknik uzmanlık ve müşteri memnuniyeti ilkelerini benimseyen, kendi pazarlarında güçlü konuma sahip iş ortaklarıyla uzun vadeli iş birlikleri geliştirmek istiyor.

Ürünün Ötesinde Uzun Vadeli İş Ortaklığı

URTİM için uluslararası pazarlarda büyümek, yalnızca ürünlerini yeni pazarlara sunmaktan ibaret değil. Şirket, teknik bilgi birikimi, hızlı iletişim ve sürekli müşteri desteğiyle uzun vadeli iş ortaklıkları kurmayı hedefliyor.

Bu kapsamda lojistik desteği, eğitim ve seminerler, detaylı montaj yönlendirmeleri, satış sonrası hizmetler ve mevcut kalıp stoklarının optimizasyonu gibi hizmetler sunuluyor. Ayrıca müşterilerin ticari ihtiyaçlarına yönelik kiralama, geri alım ve leasing alternatifleri de sağlanıyor.

Üretim gücünü kapsamlı teknik destek hizmetleriyle birleştiren URTİM, distribütörlerine yalnızca ürün üreticisini değil, projelerin farklı aşamalarında destek sunabilen bir çözüm ortağını temsil etme fırsatı sunuyor.

Küresel Büyümede Yeni Hedefler

Küresel inşaat sektörü; iş güvenliği, üretkenlik, operasyonel verimlilik ve uzun vadeli maliyet avantajlarına giderek daha fazla odaklanıyor. Müteahhitler, yatırımcılar ve endüstriyel tesis işletmecileri için doğru kalıp ve iskele çözüm ortağını seçmek, projelerin başarısında önemli bir rol oynuyor.

46 yıllık deneyimi, uluslararası proje geçmişi ve mühendislik odaklı yaklaşımıyla URTİM, küresel pazarlardaki varlığını yeni distribütörlük anlaşmaları ve stratejik iş birlikleriyle genişletmeyi hedefliyor.

Müteahhitler, distribütörler ve proje ortakları için URTİM; kanıtlanmış deneyimi, güvenilir sistemleri ve sürdürülebilir büyüme vizyonuyla uluslararası iş birliklerine hazır.