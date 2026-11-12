Bursa Gemlik'te inşaat iskelesi yola devrildi, park halindeki 2 araç hasar gördü

Bursa Gemlik'te inşaat iskelesi yola devrildi, park halindeki 2 araç hasar gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Kumla Mahallesi'nde inşaat iskelesi saat 15.00 sıralarında yola devrildi; park halindeki 2 araçta hasar oluştu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, mahalle sakinleri yeterli güvenlik önlemi alınmadığını öne sürdü ve inceleme başlatıldı.
BURSA'nın Gemlik ilçesinde bir inşaata ait iskelenin yola devrilmesi sonucu park halindeki 2 araçta hasar meydana geldi. Olayda yaralanan olmadığı belirtildi.
Olay, saat 15.00 sıralarında Kumla Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat çalışması sırasında kurulan iskele, belirlenemeyen bir nedenle yola devrildi. İskelenin altında kalan park halindeki 2 araçta hasar oluştu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çevredeki mahalle sakinleri inşaat alanında yeterli güvenlik önlemi alınmadığını öne sürerek duruma tepki gösterdi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.