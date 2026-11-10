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Atatürk'ün 88. ölüm yıl dönümü Sivas'ta eksi 3 derecede anıldı

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Atatürk'ün 88. ölüm yıl dönümü Sivas'ta eksi 3 derecede anıldı
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88'inci yıl dönümünde Sivas'ta sıfırın altında 3 derecede törenle anıldı. Kent meydanındaki anmada inşaat işçileri iskele üzerinde, sürücüler ise araçlarından inerek saygı duruşuna geçti.

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88'inci yıl dönümünde Sivas'ta sıfırın altında 3 dereceyi bulan soğuk havada törenle anıldı. Kent meydanındaki anmada restorasyon çalışması yapan inşaat işçileri iskele üzerinde, sürücüler ise araçlarından inerek saygı duruşuna geçti.

Sivas'ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümü dolayısıyla tarihi kent meydanında program düzenlendi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düştüğü soğuğa rağmen, her yaş grubundan yüzlerce kişi Ata'sını anmak için meydanda toplandı. Program, Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı.

SÜRÜCÜLER VE İŞÇİLER SAYGI DURUŞUNA GEÇTİ

Saatler 09.05'i gösterip sirenlerin çalmaya başlamasıyla hayat durdu. Soğuk havaya rağmen meydandaki vatandaşlar tek yürek olarak saygı duruşunda bulundu. O sırada caddeden geçen sürücüler araçlarını durdurup aşağı inerek saygı duruşunda bulundu. Kent meydandaki tarihi Buruciye Medresesi'nde restorasyon çalışması yapan inşaat işçileri inşaat iskelesi üzerinde saygı duruşuna geçti. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anma programı sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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