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Beyoğlu Sütlüce'de temel kazısında göçük oluştu, yakındaki 6 katlı bina boşaltıldı

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Beyoğlu Sütlüce'de temel kazısında göçük oluştu, yakındaki 6 katlı bina boşaltıldı Haber Videosunu İzle
Beyoğlu Sütlüce'de temel kazısında göçük oluştu, yakındaki 6 katlı bina boşaltıldı
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Beyoğlu ilçesinin Sütlüce semtinde bulunan bir inşaat alanında, temel kazısı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. İnşaat alanının yakınında yer alan 6 katlı bina, tedbir amacıyla boşaltıldı.

Beyoğlu Sütlüce'de inşaat alanının temel kazısı sırasında göçük meydana geldi. İnşaatın yakınındaki 6 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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